Prawie 5,5 miliona wycieczek z biurami podróży. Dokładnie tyle, ile w roku 2019

Jeśli porównać te liczby z rokiem poprzednim okaże się, że sprzedaż czarterów urosła o 35 procent wobec roku 2022 i o 37 procent wobec 2019. W tej grupie podróży krajowych spadek wyniósł 9 procent wobec roku poprzedniego i 38 procent w porównaniu z 2019. A ”inne środki transportu” zyskały 42 procent licząc rok do roku i 13 procent, w zestawieniu z wynikiem z 2019 roku. W sumie różnica na plus wyniosła 20 procent w ostatnim roku i 0,3 na minus w ostatnich czterech latach.

Poprosiliśmy też Turystyczny Fundusz Gwarancyjny o podliczenie ostatnich 11 miesięcy (od października 2022 r.), a więc okresu od początku sprzedaży (u większości dużych touroperatorów) sezonu letniego 2023. W tym okresie biura podróży opuściło z wykupionymi wyjazdami 6,63 miliona klientów. Rok wcześniej było to 5,46 miliona., a cztery lata wcześniej – 2,48 miliona.

Biura podróży, jak grzyby po deszczu

Z danych TFG wynika, że odnotował on duży wzrost zainteresowania prowadzeniem działalności touroperatorskiej. Od początku roku zarejestrowało ją 495 podmiotów. Tylko w lipcu zrobiło to 58 firm, a w sierpniu 37. Jeśli uwzględnić dobrowolne i wymuszone – na przykład na wniosek TFG lub samego marszałka województwa – zamknięcia działalności, to na koniec sierpnia zarejestrowanych w centralnej ewidencji było 4711 biur podróży. Tyle samo, ile na koniec 2019 roku. Dla porównania – w grudniu 2022 roku biur było 4500.

Od początku roku nie było sytuacji, by jakieś biuro upadło, czyli zgłosiło niewypłacalność. Rok wcześniej były dwie takie sytuacje i dotyczyły drobnych przedsiębiorców.

Duży ruch w biurach podróży oznaczał też duży strumień pieniędzy wpływających do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W lipcu TFG zasiliło go 8,1 miliona złotych ze składek touroperatorów (średnia na klienta wyniosła 12,07 zł), a w sierpniu 7,85 miliona (średnia 12,55 zł). Dzięki tym wpłatom stan konta TFG w lipcu przekroczył 300 milionów złotych i wyniósł 304,2 miliona, a na koniec sierpnia 313,8 miliona złotych.