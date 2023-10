Pierwszy samolot odleciał w poniedziałek, 30 października. Była to największa jak dotąd maszyna, jaka wystartowała z Radomia - boeing 757-300. Należy ona do czarterowej ukraińskiej linii lotniczej Skyline Express. Samolot zabrał komplet 280 pasażerów, dla porównania - popularny boeing 737 standardowo ma 189 foteli.



Reklama

Reklama

Kolejne loty będą odbywać się w każdy poniedziałek.



Anex Tour Poland to spółka należąca do tureckiej grupy Anex Tour, działającej od 28 lat i obecnej w 39 krajach. Touroperator oferuje w Polsce wyjazdy do Turcji, Egiptu, Bułgarii i Grecji.