Przychody spółki ze sprzedaży we wrześniu wyniosły 414,6 miliona złotych, co w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku oznaczało wzrost o 39,5 procent, a w porównaniu z wrześniem 2019 roku o 79,7 procent.

Od stycznia do września 2023 roku przychody wyniosły 2,66 miliona złotych i było to o 40,4 procent więcej niż rok wcześniej i 81,1 procent więcej niż cztery lata temu.

Cała grupa kapitałowa Rainbow Tours (oprócz biura podróży Rainbow wchodzi do niej spółka hotelowa prowadzącahotele we Grecji, White Olive) we wrześniu miała 452,4 miliona złotych przychodów ze sprzedaży, o 40,5 procent więcej niż w zeszłym roku i o 90,9 procent więcej niż we wrześniu przed pandemią.

Z kolei jej skonsolidowane przychody w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły 2,82 miliona złotych, a więc były o 40,4 procent większe, licząc rok do roku, i o 88,6 procent większe niż w tym samym okresie roku 2019.