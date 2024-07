Szef koncernu REWE: Omijanie agentów turystycznych nam się opłaca

W niemieckiej branży turystycznej zawrzało. Prezes koncernu REWE, do którego należą biura podróży z grupy Dertour (w tym polski Exim Tours), Lionel Souque, stwierdził w wywiadzie, że prowadzona przez niego firma będzie coraz częściej docierać do klientów bezpośrednio. Nie chce korzystać z pośrednictwa agentów turystycznych, bo to mniej opłacalna strategia sprzedaży.