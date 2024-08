Wakacje na półmetku. Agent turystyczny: Polacy latają na południe, upały im niestraszne

- Z naszych analiz wynika, że w sierpniu nadal największym zainteresowaniem cieszyć się będą Turcja, Grecja i Egipt, ale też Tunezja czy Hiszpania. Jak co roku, oferta last minute jest dostępna, natomiast trzeba pamiętać, że chodzi o pojedyncze miejsca, więc klienci powinni przygotować się na większą elastyczność zarówno w zakresie preferowanych kierunków, terminów, jak i miejsca wylotu. Zachęcamy, by sprawdzać oferty nie tylko z najbliższego lotniska, ale też z tych nieco dalszych, szczególnie, że często są one położone w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie, mogą za to oferować większy wybór i atrakcyjne ceny – radzi menedżer produktu w Wakacje.pl Paulina Fras.