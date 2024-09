TUI: Jeszcze nigdy wyjazdy na jesień nie sprzedawały się tak dobrze. Polska na liście

TUI Deutschland twierdzi, że sprzedaż na nadchodzące miesiące jesienne jeszcze nigdy nie była u niego tak dobra, jak obecnie. Najpierw zdecydował się powiększyć ofertę o 75 tysięcy miejsc w samolotach, co było związane z ogłoszeniem w czerwcu bankructwa przez konkurencyjne biuro podróży, FTI, a teraz poinformował, że wydłuży też sezon letni na wyspach greckich, w tureckim Dalamanie i w Tunezji. W tym celu uruchomi 65 dodatkowych lotów z 12,3 tysiąca miejsc do tych trzech krajów. Na Kretę TUI będzie latał do 23 listopada, co oznacza dołożenie 39 lotów wobec zeszłego roku.

– Obserwujemy zainteresowanie zarówno w biurach stacjonarnych jak i w internecie – mówi prezes TUI Deutschland Stefan Baumert. Jak dodaje, część osób wyjedzie ponownie, dla innych będzie to pierwszy wypoczynek w tym roku, ponieważ w lecie nie zdecydowali się na niego, by śledzić mecze piłkarskie rozgrywane w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024.

Turyści z Niemiec chętnie odwiedzają jesienią Polskę

Na pierwszym miejscu pożądanych przez klientów kierunków jest leżąca na Riwierze Tureckiej Antalya - dzięki świetnemu stosunkowi ceny do jakości i gwarantowanej pogodzie wybierają ją rodziny z dziećmi.