Biura podróży: Powodzian, naszych klientów, potraktujemy ulgowo

I przypomina, że główna siedziba Itaki znajduje się w Opolu. "Duża część pracowników naszej firmy pochodzi z terenów objętych tą klęską żywiołową. Jesteśmy blisko ich tragedii, staramy się wspierać ich w każdy możliwy sposób. Pamiętamy o tym, że w okresie pandemii klienci byli wyrozumiali dla nas, zgadzając się m.in. na odroczone płatności lub zwrot środków w formie bonów/voucherów. Teraz to oni potrzebują naszego elastycznego podejścia" - podkreśla Henicz.

Rainbow: Straciłeś majątek lub pomagasz powodzianom – my też pomożemy

- Nie wydawaliśmy na ten temat komunikatu, ale od pierwszego dnia tej nadzwyczajnej sytuacji stosujemy zasadę, że klienci z zalanych terenów są traktowani w sposób szczególny. Nie tylko ci, którzy ponieśli straty materialne bezpośrednio, ale także ich sąsiedzi, czy rodzina, którzy im pomagają - wyjaśnia Maciej Szczechura, prezes drugiego pod względem wielkości biura podróży z kapitałem polskim, Rainbow (centrala w Łodzi).

- Wystarczy, że zadzwoni do sprzedawcy, u którego kupił wyjazd, a ten przekaże sprawę do naszego działu help desk, lub do naszej centrali, i wyjaśni swoją sytuację. Każdy wypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie - deklaruje Szczechura. - Zresztą kilka takich przypadków już rozstrzygnęliśmy na korzyść klientów. Dajemy im możliwość przesunięcia wyjazdu lub wręcz anulowania bez dodatkowych kosztów - deklaruje.

Grecos: Zminimalizujemy koszty powodzian

Również biuro podróży Grecos (centrala w Poznaniu), oświadczyło, że "wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, których dotknęły straty i zniszczenia spowodowane przez powódź" będzie "jak najszybciej i jak najkorzystniej" reagować na ich potrzeby i rozwiązywać problemy.

"Każdy przypadek ocenimy indywidualnie, proponując zmiany terminów czy też anulacje, minimalizując przy tym ewentualne koszty" - czytamy w komunikacie rozesłanym do agentów turystycznych.

Join UP! Polska: Pomożemy klientom i agentom

Nie pozostała też obojętna polska filia ukraińskiego biura podróży Join UP!. Obiecuje ona "zapewnienie elastyczności w przekładaniu, rezygnacji z wycieczek bez ponoszenia znacznych strat finansowych".