Dostępność w turystyce coraz częściej przestaje być postrzegana wyłącznie przez pryzmat podjazdu, windy czy dostosowanej łazienki. Zaczyna się znacznie wcześniej – kiedy klient szuka informacji, porównuje oferty albo zastanawia się, czy w danym miejscu będzie mógł swobodnie i bezpiecznie skorzystać z oferowanych usług – pisze Turystyczna Organizacja Otwarta (TOO) w komunikacie prasowym.

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Właśnie takiemu spojrzeniu na dostępność poświęcona będzie tegoroczna Akademia Kompetencji TOO. Hasło edycji 2026 – „Od obiektu do doświadczenia” – kieruje uwagę na całą podróż klienta: od pierwszego kontaktu z ofertą, przez rezerwację i przyjazd, po pobyt, korzystanie z atrakcji i zakończenie podróży.

Podczas szkolenia będzie mowa o dostępności nie jako o osobnym produkcie przeznaczonym dla wybranej grupy klientów, ale jako o jednym ze standardów dobrej usługi turystycznej.

Nie każdy hotel, muzeum, atrakcję czy obiekt turystyczny można natychmiast przebudować, można jednak rzetelniej opisać ofertę, przygotować personel, usprawnić komunikację, zmienić procedurę obsługi albo zaproponować inne rozwiązania. Czasami właśnie takie pozornie niewielkie zmiany decydują, czy klient kupi ofertę i czy będzie chciał wrócić – pisze TOO.

Konkretna wiedza zamiast ogólników

Akademia Kompetencji TOO ma przede wszystkim charakter praktyczny. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby różnych grup klientów, identyfikować bariery i tworzyć rozwiązania, które można zastosować również bez dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Jednym z ważnych tematów jest informacja przed rezerwacją. Samo stwierdzenie, że „obiekt jest dostępny” często nie daje klientowi informacji potrzebnych do podjęcia decyzji. Znacznie użyteczniejsze mogą okazać się konkretne dane dotyczące wejścia, parkingu, schodów, windy, szerokości przejść, pokoju czy łazienki, uzupełnione odpowiednimi zdjęciami i prostym opisem.

Uczestnicy przeanalizują także całą ścieżkę klienta – od wyszukania informacji i kontaktu z obiektem, przez dojazd, wejście, orientację w przestrzeni i korzystanie z poszczególnych usług, aż po zakończenie wizyty.

Będą szukać tak zwanych punktów krytycznych, w których brak informacji, nieczytelne oznaczenia, niespójna komunikacja albo brak przygotowanej procedury pomocy mogą spowodować, że klient zrezygnuje z oferty.

Co można poprawić za 0, 100 albo 1000 złotych?

Jednym z założeń akademii jest pokazanie, że poprawa dostępności nie zawsze oznacza kosztowną inwestycję. Podczas szkoleń uczestnicy przyjrzą się rozwiązaniom możliwym do wdrożenia przy bardzo różnych budżetach – od zmian w sposobie przekazywania informacji i organizacji obsługi, przez oznaczenia i proste wyposażenie, po działania wymagające większego planowania.

Ważną częścią spotkań będą warsztaty, które pomogą stworzyć listę konkretnych zmian możliwych do wdrożenia we własnej firmie.

Dla kogo szkolenia?

Do udziału w Akademii Kompetencji TOO organizatorzy zapraszają przedstawicieli biur podróży, hoteli i innych obiektów noclegowych, gastronomii, obiektów konferencyjnych, muzeów, centrów kultury, atrakcji turystycznych, obiektów sportowych, przewodników, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, organizacji branżowych, a także samorządów i instytucji odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki.

Szkolenia rozpoczęły się 9 października w Warszawie, kolejne odbędą się 21 października w Łodzi, 26 października w Toruniu, 5 listopada w Poznaniu, 6 listopada w Zielonej Górze, 10 listopada w Krakowie, 12 listopada w Białymstoku i 16 listopada w Opolu. Cykl zakończy spotkanie podsumowujące w Warszawie 20 listopada, podczas którego zaprezentowane zostaną rezultaty całego projektu.

Foto: TOO

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc na poszczególne spotkania jest ograniczona.

Tegoroczna edycja Akademii Kompetencji TOO to kontynuacja szkoleń dla branży turystycznej z 2025 roku pod hasłem „Razem w drodze. Turystyka dla każdego – turystyka dostępna i empatyczna”. 86 procent uczestników zadeklarowało w ankiecie, że po szkoleniu czują się lepiej przygotowani do planowania wydarzeń z uwzględnieniem różnych potrzeb uczestników, a 69 procent wskazało, że szkolenie skłoniło ich do wprowadzenia zmian w praktyce.