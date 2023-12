Hotelarze zaniepokojeni obłożeniem na święta. Lepiej sprzedaje się sylwester

W obiektach wypoczynkowych obłożenie również było wyraźnie mniejsze niż miesiąc temu - 29 procent przekroczyło frekwencję 50 procent, w tym tylko 8 procent miało obłożenie powyżej 70 procent. Frekwencję poniżej 30 procent zanotowała jedna trzecia hoteli.

Wskaźniki frekwencji były lepsze od uzyskanych rok temu. W 37 procentach hoteli pogorszyły się one w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., ale 44 procent obiektów poprawiło obłożenie, w tym 31 procent hoteli zakończyło listopad z frekwencją wyższą do 10 pp. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

19 procent obiektów uzyskało takie samo obłożenie co rok temu.

Większe różnice uwidoczniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 40 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 30 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 43 procent obiektów poprawiło obłożenie, w tym w 38 procentach hoteli wzrost wyniósł do 10 pp.

W 37 procentach obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 procent obiektów zanotowało spadek do 10 pp. Prawie jedna trzecia (32 procent) obiektów poprawiła obłożenie, w tym 16 procent zanotowało wzrost do 10 pp. i tyle samo w przedziale 11-22 pp.