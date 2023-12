Zrównoważony rozwój opłaca się w hotelach. Po prostu zarabiają więcej

Mabrian zauważył też, że stosunek ceny do satysfakcji w obiektach trzygwiazdkowych jest najwyższy przy średnim poziomie certyfikatu, czyli srebrnym, w czterogwiazdkowych najlepiej sprawdza się poziom wyższy średni lub złoto-srebrny, w pięciogwiazdkowych najbardziej doceniane są zaświadczenia wydane przez zewnętrzne firmy. W wypadku luksusowych hoteli, które mają ceniony certyfikat od niezależnej instytucji, widać wysoki zwrot z inwestycji - na każde wydane na ten cel 1 euro przypada 145 euro w przychodach.

- Zrównoważony rozwój to główny temat dyskutowany na wszystkich forach turystycznych - mówi Carlos Cendra, dyrektor marketingu i komunikacji w Mabrianie. - Niestety w dalszym ciągu firmy traktują wysiłki na rzecz ekologii raczej jako wydatki niż inwestycje. To dlatego tak ważne jest, by zacząć mierzyć rentowność i korzyści, które wypływają ze zrównoważonego rozwoju dla hotelarstwa i zmienić postrzeganie - dodaje.