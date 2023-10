Pojedynek Ryanaira z Wizz Airem w Polsce. Każdy ma chrapkę na ekspansję

Podwoić flotę i liczbę klientów

Rozwój tutaj zbiega się z momentem, w którym irlandzki przewoźnik musi stawić czoła trudnościom we Włoszech, gdzie jest największą linią lotniczą i we Francji, gdzie organy regulacyjne starają się narzucić minimalne ceny biletów, aby ograniczyć loty na krótkich dystansach. Łagodniejsze wymogi regulacyjne w Polsce i Europie Wschodniej, mniejsza kontrola środowiskowa i słabe połączenia kolejowe czynią je atrakcyjnymi rynkami. - Lotniska regionalne odgrywają kluczową rolę w ruchu pasażerskim w Polsce, przy czym 10 największych polskich portów regionalnych ma prawie połowę udziałów w rynku i odnotowuje silną poprawę sytuacji po pandemii – twierdzi szef doradztwa w IBA Insight Dan Taylor.

Prezes Kaczmarzyk zapowiada, że znaczną część z 300 nowo zamówionych maszyn, przewoźnik zamierza wykorzystywać w Polsce i w krajach sąsiadujących. – Dziś mamy w regionie 64 samoloty – informuje i dodaje, że za 10 lat flota ma być dwa razy większa.

Dwa razy więcej niż obecnie pasażerów będzie też korzystać z usług Ryanaira, co oznacza wzrost z 30 do 60 milionów. O'Leary zapowiedział, że około 180 z 400 nowych samolotów, które firma planuje włączyć do służby w ciągu najbliższych ośmiu lat, będzie latać w Europie Środkowo-Wschodniej.

Varadi również widzi w rynku polskim i sąsiadujących możliwości rozwoju. Uważa, że w Polsce Wizz Air może dorównać LOT-owi, a w Rumunii TAROM-owi. Jak podkreśla, wojna w Ukrainie nie miała wpływu na podróżowanie. Ostatecznie tak długo, jak długo rosnąć będą gospodarki i PKB, konsumenci będą mieli większy dochód do dyspozycji, a linie lotnicze będą na tym korzystać. Taki trend można zaobserwować teraz, co więcej będzie on utrzymywał się również w przyszłości.