Ryanair zabiera samoloty z Modlina. Zyskają Katowice i Poznań

Chociaż dzisiejsze wiadomości nie są dobre dla regionu mazowieckiego, to są one wspaniałe dla Katowic i Poznania, które tego lata będą mieć rekordowe rozkłady lotów Ryanaira - pisze irlandzki przewoźnik w komunikacie. I wylicza, że pojemność pasażerska w Modlinie będzie mniejsza o 20 procent w porównaniu z ubiegłym latem, co skutkuje utratą ponad 500 tysięcy miejsc, 10 bezpośrednich połączeń i ograniczoną łącznością na kolejnych 15 trasach.

„Akcjonariusze lotniska Modlin powinni natychmiast interweniować, ponieważ przez ostatni rok powołany zespół zarządczy nadzorował jedynie utratę miliona miejsc oraz odwołania/ redukcje częstotliwości na ponad 40 trasach, w tym istotnych połączeń europejskich, takich jak Londyn, Dublin, Wiedeń, Mediolan i Kopenhaga” - głosi komunikat.

Pomimo „całkowicie niepotrzebnych cięć w Modlinie” Ryanair zapewni 10-procentowy wzrost ruchu pasażerskiego (18 milionów pasażerów) do Polski tego lata, obsługując ponad 2 tysiące lotów tygodniowo do i z Polski na 30 nowych trasach (łącznie 300) i z wykorzystaniem 42 zbazowanych samolotów (inwestycja rzędu 4,2 miliarda dolarów).

- Chociaż z radością ogłaszamy rekordowe letnie siatki połączeń dla Poznania i Katowic, będące efektem dodania nowych samolotów do naszych baz na tych lotniskach, jesteśmy mocno zawiedzeni, że kolejny raz musimy mocno ograniczyć liczbę pasażerów i siatkę połączeń na lotnisku Warszawa Modlin - jedynym lotnisku w Polsce, na którym nie rośniemy w tym roku - mówi dyrektor handlowy Ryanaira Jason McGuinness, cytowany w komunikacie.