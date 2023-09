Lotnisko Chopina – prawie dwa miliony pasażerów w sierpniu

Jeśli podróżny nie powołuje się na swoje prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia opłat, ponieważ nie wie o jego istnieniu, sąd powinien z urzędu go tym poinformować i dać mu możliwość powołania się na to prawo w toczącym się postępowaniu sądowym. prawie do rozwiązania umowy bez ponoszenia opłat