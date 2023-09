Nad Morzem Czerwonym ruszyło nowe lotnisko. „Pięciogwiazdkowa jakość”

Red Sea Global (RSG) to deweloper, który stoi za projektami kierunków turystycznych The Red Sea i Amaala. Firma zbudowała też lotnisko Red Sea International Airport (RSI), które właśnie rozpoczęło działalność. 21 września przyjęło inauguracyjny lot z Rijadu obsługiwany przez linię lotniczą Saudia. Rejs trwa niecałe dwie godziny i będzie realizowany dwa razy w tygodniu – w czwartki i soboty.

– Obiecaliśmy, że zrobimy z The Red Sea miejsce, do którego przyjeżdżać będą ludzie z całego świata, by doświadczyć tego co najlepsze w saudyjskiej kulturze, gościnności i przyrodzie – mówi deklaruje Red Sea Global John Pagano. – Teraz, kiedy pierwszy samolot wylądował, a nasze pierwsze resorty hotelowe przyjmują rezerwacje, pozycja Arabii Saudyjskiej na turystycznej mapie świata jest pewna.

Najwyższa jakość obsługi, najlepsza architektura

Jak wyliczyło lotnisko, nowy port leży w odległości ośmiu godzin lotu dla 85 procent ludności świata.

Wraz z przyjęciem pierwszego samolotu RSG zaprezentowała logo RSI. Odwiedzający będą mogli je zobaczyć w różnych miejscach, nie tylko w samym terminalu, ale też na mundurach pracowników i pojazdach elektrycznych, które przewiozą pasażerów z płyty do części lotniskowej. – RSI jest bramą do kierunku turystycznego The Red Sea. To pierwsze, co zobaczą po przyjeździe i ostatnie, czego doświadczą przy powrocie. Marka reprezentuje jakość obsługi na poziomie pięciu gwiazdek – zapewnia.