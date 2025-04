Lotnisko Gdańsku urosło w pierwszym kwartale, najbardziej w czarterach

Wizz Air największym przewoźnikiem na gdańskim lotnisku

Największy udział w rynku w ruchu regularnym miał Wizz Air, który zrealizował w Gdańsku 47,9 procent połączeń, drugi był Ryanair (33,3 procent), a trzeci LOT (4,8 procent).

W ciągu trzech miesięcy 2025 roku spółka wypracowała 12,4 miliona złotych zysku ze sprzedaży i 12,4 miliona złotych zysku netto.

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

- Wygląda na to, że tak jak przewidywaliśmy, na koniec roku będziemy mieli około 50 milionów złotych zysku na sprzedaży. Te wyniki finansowe są nam potrzebne, bo za chwilę będziemy musieli sfinansować program inwestycyjny o wartości ponad pół miliarda złotych - mówi Tomasz Kloskowski.

Program przewiduje między innymi rozbudowę do 2028 roku pola wzlotów (płyt postojowych, drogi kołowania i stanowisk do odladzania samolotów) oraz bazy do technicznej obsługi samolotów, a także budowę nowego biurowca w ramach projektu Airport City Gdańsk i ekologicznego carportu.

W obsłudze towarów i poczty wyniki poprawiły się o 4,7 procent w stosunku do pierwszego kwartału 2024 roku. Obsłużono 2,7 miliona ton cargo.