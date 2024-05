Szwajcaria po 30 latach zmienia promocyjne logo. Czym zastąpiła szarotkę?

Schweiz Tourismus, organizacja zajmująca się promocją Szwajcarii jako kierunku turystycznego, przedstawiła nową identyfikację wizualną. Zmiana logo nastąpiła po 30 latach, a dotychczasową złotawą szarotkę zastąpił biały krzyż wpisany w tło tworzone przez pięć odcieni czerwieni. Jak tłumaczy Schweiz Tourismus w informacji prasowej, chodzi o podkreślenie różnorodności kierunku, ale też o przekaz emocjonalny - Szwajcaria kojarzy się z naturą, gościnnością i niezawodnością. Marka ma towarzyszyć turystom na wszystkich etapach podróży – od inspiracji aż po planowanie.

Jeden kraj — pięć odcieni czerwieni

Sama nazwa zapisana została tylko po angielsku, Switzerland, by dotrzeć do wszystkich potencjalnych klientów. Zamiast litery „t” pojawia się szwajcarski krzyż znany z flagi kraju, co jeszcze bardziej ma budzić zaufanie do niego. Nie jest on jednak przeniesiony wprost, czerwone tło ma pięć odcieni – w ten sposób twórcy chcieli podkreślić nowoczesność, różnorodność i niezależność swojego kraju.

Nowa koncepcja wizualna będzie stopniowo wprowadzana we wszystkich krajach, w których promuje się Szwajcaria. Dotyczy to wszelkich działań, choć, jak zaznacza Schweiz Tourismus, proces uspójnienia przekazu może zająć kilka miesięcy.