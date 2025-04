Oszukiwali na biletach do rzymskiego Koloseum. Zapłacą 20 milionów euro kary

Rok po wszczęciu dochodzenia Urząd ds. Konkurencji i Rynku nałożył grzywnę w wysokości prawie 20 milionów euro na firmę zarządzającą sprzedażą biletów do Koloseum w Rzymie, Coop Culture, i sześciu jej operatorów – Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks LLC, Italy With Family, City Wonders i Musement – za blokowanie dostępu do biletów w podstawowej cenie – pisze portal TTG Italia.

Reklama

W wypadku CoopCulture, które było oficjalnym dystrybutorem biletów do zabytku w latach 1997–2024, mowa o 7 milionach euro.

Zawyżali ceny wstępu do Koloseum

Urząd tłumaczy, że firma działała w pełni świadomie, a jej wina polegała na tym, że nie zaniechała gromadzenia biletów wstępu za pośrednictwem botów i innych automatycznych systemów. Znaczna liczba wejściówek była łączona z wizytami edukacyjnymi, z czego przedsiębiorstwo czerpało znaczące korzyści finansowe.

To spowodowało, że klienci szukali biletów u touroperatorów i na platformach, które odsprzedawały je w połączeniu z dodatkowymi usługami (na przykład z przewodnikiem, transferem z miejsca zakwaterowania, pominięciem kolejki) i po znacznie wyższych cenach.