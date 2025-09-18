Reklama

Barcelona traci gości. „To przez niegatywny przekaz medialny”

Obłożenie apartamentów turystycznych w Barcelonie spadło w sierpniu o 2,5 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Stowarzyszenie Apartamentów Turystycznych Barcelony (Apartur) oskarża o to media.

Publikacja: 18.09.2025 06:00

Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają media relacjonujące protesty przeciwko nadmiernej liczbie gości w mieście

Foto: PAP/EPA, Enric Fontcuberta

Marzena Buczkowska-German

Sezon letni (czerwiec–sierpień) Barcelona zakończyła średnim obłożeniem apartamentów na poziomie 88 procent. Jednak wyniki sierpniowe, tradycyjnie kluczowe dla branży, okazały się słabsze niż w 2023 roku – relacjonuje branżowy portal Hosteltur.

Według Aparturu na spadek popytu wpływa kilka czynników: wzrost kosztów podróży i zakwaterowania, spadek siły nabywczej turystów, a także fale ekstremalnych upałów, które w tym roku szczególnie dotknęły Hiszpanię.

Jednak za najbardziej znaczący element psujący biznes turystyczny stowarzyszenie uznaje „rozpowszechnianie na arenie międzynarodowej informacji o przepełnieniu miasta, niechęci mieszkańców do turystów i problemach z bezpieczeństwem”.

Barcelona potrzebuje pozytywnej promocji

Barcelona pozostaje kierunkiem pierwszego wyboru i ma ogromny potencjał przyciągania turystów, ale potrzebuje wzmocnienia swojego wizerunku – podkreśla dyrektor generalna Aparturu Marian Muro. Apeluje ona także o prowadzenie polityki, która poprawi bezpieczeństwo w mieście i wpłynie na jakość oferty turystycznej.

Z danych stowarzyszenia wynika, że głównymi klientami apartamentów turystycznych są rodziny – przede wszystkim z Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Aż połowa zagranicznych rodzin wybierających Barcelonę decyduje się na taki typ zakwaterowania, a średnia długość pobytu wynosi cztery noce.

Apartur ostrzega, że utrzymywanie się negatywnego przekazu może mieć długofalowe skutki dla lokalnej gospodarki. Branża apeluje o działania promujące pozytywny obraz miasta i poprawę równowagi między życiem mieszkańców a intensywnym ruchem turystycznym.

Źródło: rp.pl

