Barcelona traci gości. „To przez niegatywny przekaz medialny”

Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają media relacjonujące protesty przeciwko nadmiernej liczbie gości w mieście
Sezon letni (czerwiec–sierpień) Barcelona zakończyła średnim obłożeniem apartamentów na poziomie 88 procent. Jednak wyniki sierpniowe, tradycyjnie kluczowe dla branży, okazały się słabsze niż w 2023 roku – relacjonuje branżowy portal Hosteltur.
Według Aparturu na spadek popytu wpływa kilka czynników: wzrost kosztów podróży i zakwaterowania, spadek siły nabywczej turystów, a także fale ekstremalnych upałów, które w tym roku szczególnie dotknęły Hiszpanię.
Jednak za najbardziej znaczący element psujący biznes turystyczny stowarzyszenie uznaje „rozpowszechnianie na arenie międzynarodowej informacji o przepełnieniu miasta, niechęci mieszkańców do turystów i problemach z bezpieczeństwem”.
– Barcelona pozostaje kierunkiem pierwszego wyboru i ma ogromny potencjał przyciągania turystów, ale potrzebuje wzmocnienia swojego wizerunku – podkreśla dyrektor generalna Aparturu Marian Muro. Apeluje ona także o prowadzenie polityki, która poprawi bezpieczeństwo w mieście i wpłynie na jakość oferty turystycznej.
Z danych stowarzyszenia wynika, że głównymi klientami apartamentów turystycznych są rodziny – przede wszystkim z Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Aż połowa zagranicznych rodzin wybierających Barcelonę decyduje się na taki typ zakwaterowania, a średnia długość pobytu wynosi cztery noce.
Apartur ostrzega, że utrzymywanie się negatywnego przekazu może mieć długofalowe skutki dla lokalnej gospodarki. Branża apeluje o działania promujące pozytywny obraz miasta i poprawę równowagi między życiem mieszkańców a intensywnym ruchem turystycznym.
