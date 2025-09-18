Barcelona traci gości. „To przez niegatywny przekaz medialny”

Sezon letni (czerwiec–sierpień) Barcelona zakończyła średnim obłożeniem apartamentów na poziomie 88 procent. Jednak wyniki sierpniowe, tradycyjnie kluczowe dla branży, okazały się słabsze niż w 2023 roku – relacjonuje branżowy portal Hosteltur.

Reklama Reklama

Według Aparturu na spadek popytu wpływa kilka czynników: wzrost kosztów podróży i zakwaterowania, spadek siły nabywczej turystów, a także fale ekstremalnych upałów, które w tym roku szczególnie dotknęły Hiszpanię.

Jednak za najbardziej znaczący element psujący biznes turystyczny stowarzyszenie uznaje „rozpowszechnianie na arenie międzynarodowej informacji o przepełnieniu miasta, niechęci mieszkańców do turystów i problemach z bezpieczeństwem”.

Barcelona potrzebuje pozytywnej promocji

– Barcelona pozostaje kierunkiem pierwszego wyboru i ma ogromny potencjał przyciągania turystów, ale potrzebuje wzmocnienia swojego wizerunku – podkreśla dyrektor generalna Aparturu Marian Muro. Apeluje ona także o prowadzenie polityki, która poprawi bezpieczeństwo w mieście i wpłynie na jakość oferty turystycznej.