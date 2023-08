Raport z wakacji - Polacy nie cierpią tłumów, doceniają zabytki i dobre jedzenie

Aplikacja finansowa Revolut zapytała 12 tysięcy (spośród 30 milionów) swoich klientów w 11 krajach o tegoroczny sezon urlopowy. Na pytania odpowiedziało także 1000 użytkowników aplikacji z Polski.



Firma sprawdziła, dokąd od 1 maja do 31 lipca najchętniej podróżowali jej polscy klienci. Wśród kierunków turystycznych prym wiodły Włochy (wzrost o 53 procent, licząc rok do roku), Hiszpania (plus 57 procent), Chorwacja (plus 24 procent) i Grecja (plus 57 procent).

Z kolei w celach zarobkowych Polacy wyjeżdżali głównie do Niemiec (plus 74 procent względem zeszłego roku), Wielkiej Brytanii (plus 47 procent) i Holandii (plus 69 procent).