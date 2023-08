Wakacje Polaków w kraju - mniej tygodniowych wyjazdów, więcej krótszych pobytów

Z analizy serwisu Nocowanie.pl, przeprowadzonej na półmetku wakacji, wynikało, że średnia długość rezerwacji dokonanych w lipcu i w sierpniu to 3,6 doby hotelowej. Rezerwacje dokonywane w czasie ostatnich dwóch tygodni przed przeprowadzonym badaniem są jeszcze krótsze – średnio 2,9 doby. Często turyści decydują się tylko na weekendowe podróże.

– Ceny noclegów w tym roku w branży turystycznej są zasadniczo około 15 proc. wyższe niż w roku ubiegłym. Wynika to przede wszystkim z inflacji, bo branża musiała dostosować ceny do poziomu kosztów, które panują – mówi prezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. – Niemniej jednak w okresie wysokiego sezonu, lipiec–sierpień, branża musiała obniżyć ceny, gdyż wielu Polaków mimo wszystko nie było w stanie unieść tych cen. Jak zwykle ceny różnią się w zależności od lokalizacji, miejsca, kategorii obiektu, długości pobytu, atrakcji dodatkowych, które dane miejsce oferuje. Ale z danych statystycznych i deklaracji Polaków wynika, że na wakacje w Polsce chcemy przeznaczyć w tym roku około 2,5 tys. zł na tygodniowy pobyt od osoby.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny turystyki zorganizowanej w kraju wzrosły od stycznia do końca lipca tego roku o 15,7 proc. wobec średniej 14,4 proc. W samym lipcu wzrost wyniósł 11,8 proc., podczas gdy w przypadku wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych ceny podniosły się w ujęciu rocznym o punkt procentowy mniej. Restauracje i hotele podrożały w lipcu o 13,8 proc., a w ciągu siedmiu miesięcy – o 15,8 proc. Potaniały natomiast paliwa do prywatnych środków transportu. W lipcu za paliwa trzeba było płacić o 15,5 proc. mniej niż rok temu, natomiast od początku roku do lipca – o 1,1 proc. mniej.

– Słynne paragony grozy, o których tyle się mówi w mediach, to są prawdziwe paragony, niemniej jednak, tak jak w każdej usłudze, zależy to od tego, gdzie pójdziemy. Jeśli chcemy zjeść rybkę u pani Basi, to zapłacimy od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za obiad dwudaniowy – komentuje Lucjan Karasiewicz. – Ale jeśli chcemy iść do restauracji, gdzie mamy obsługę kelnerską, w bardzo dobrej lokalizacji, to wiadomo, że będzie drożej.

W ankiecie Nocowanie.pl przedsiębiorcy oceniali trwający sezon jako trudny dla rodzimej turystyki. Ogólna liczba rezerwacji na półmetku wakacji była niższa o 33 proc. względem ubiegłego roku, choć prognozy dla sierpnia były optymistyczne. Jednak mniejsze zainteresowanie turystów przy rosnących kosztach działalności sprawia, że część właścicieli obiektów noclegowych zaczęło rozważać odejście z branży.