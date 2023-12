Turystyczne Oskary. "Dodają skrzydeł, promują i zobowiązują do trzymania poziomu"

- Nagrody te poza środowiskiem branżowym nie są szerzej znane. Zrobiłem sondę wśród około 20 znajomych na temat certyfikatów POT - nikt nie wiedział, czym one są. Bardzo często konkursy kończą się po prostu wręczeniem nagrody, z którą nic się dalej nie dzieje. To trzeba zmienić. Certyfikaty POT i inne nagrody powinniśmy bardziej promować, by stały się rozpoznawalne, a co za tym idzie, przysporzyły przyszłym i obecnym laureatom dodatkowych gości i pieniędzy - wskazywał Piotr Laskowski.

Początki konkursu - buty, namiot i kuchenka

20-letnia historia konkursu POT pokazuje, jak wielką ewolucję przeszła polska turystyka. Prezes POT Rafał Szmytke podkreślił, że konkurs był katalizatorem rozwoju profesjonalnych produktów i usług turystycznych w Polsce. 20 lat temu, kiedy ruszał, takich produktów na polskim rynku nie było.

- Zgłoszenia do pierwszej edycji przyszły pocztą, bo to były czasy bez internetu. Spodziewaliśmy się zdjęć i opisów atrakcji, a dostaliśmy między innymi buty turystyczne, namiot i kuchenkę. To pokazuje, jaka była, nawet wśród profesjonalistów, świadomość, czym jest produkt turystyczny - mówił Rafał Szmytke.

20 lat temu w Polsce, ciągnął prezes POT, było dużo wspaniałych atrakcji turystycznych - zabytków, pomników przyrody, wydarzeń - ale nie były one produktami turystycznymi, bo nie były skomercjalizowane.

- To był problem, dlatego mocno postawiliśmy wtedy na rozwój produktu turystycznego. Dziś, choć jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości, konkurs wciąż jest istotnym elementem podnoszenia jakości produktów i usług. Temu służy także wprowadzony w 2008 roku Złoty Certyfikat, który dopinguje tych, którzy już otrzymali zwykłe certyfikaty, by nadal parli do przodu, bo jest wielką sztuką zdobyć „złoto” za kolejne odsłony tego samego produktu - dodał Rafał Szmytke.