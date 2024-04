Idealne wakacje Polaka? Plaża, all inclusive i animacje dla dzieci

Revolut, aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 40 milionów klientów na świecie i europejski bank, w którym konto mają ponad 3 miliony Polaków, zapytał 15 tysięcy osób w 15 krajach, w tym tysiąc w Polsce, o ich plany wakacyjne.

Urlop przed, w trakcie czy po sezonie?

Na pytanie o miesiąc, w którym mają odbyć się główne, najdłuższe wakacje w tym roku, w sumie ponad połowa respondentów z Polski wskazała lipiec lub sierpień (po 28 procent).

14 procent Polaków główny urlop planuje we wrześniu i nie są to tylko studenci (wśród osób w grupie 18-24 lat tylko 12 procent wybiera ten termin). Czekać na główny urlop do lata nie zamierza 15 procent Polaków - 2 procent planuje go już w kwietniu, 3 procent w maju, a 10 procent w czerwcu. Zaledwie 3 procent respondentów planuje główny urlop późną jesienią (2 procent w październiku i 1 procent w listopadzie). 6 procent ankietowanych nie planuje w tym roku żadnego urlopu.

Na wakacje w ścisłym sezonie (lipiec i sierpień) wybierz się też 60 procent Chorwatów, taki sam odsetek Rumunów, 57 procent Bułgarów i 56 procent Greków.