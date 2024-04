Turystyczni blogerzy stają w szranki. „Odkrywamy niezwykłe polskie miejsca”

W drugim etapie POT przypisze każdemu z 16 zakwalifikowanych influencerów województwo, które ten będzie reprezentować podczas mistrzostw. To moment, w którym uczestnicy wyruszą w Polskę, aby realizować i publikować konkursowe materiały.

POT

Wszyscy uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości 5 tysięcy złotych. W tegorocznej edycji mistrzostw organizator zaplanował zadanie dodatkowe premiowane kolejnymi 5 tysiącami złotych (w każdej kategorii).

Laureat pierwszego miejsca dostanie 15 tysięcy złotych, drugiego 8 tysięcy złotych, a trzeciego 5 tysięcy złotych.

Poprzednie edycje pokazały, że Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów to nie tylko okazja do prezentacji talentu i kreatywności twórców, ale także do promocji nieodkrytych i czasem zapomnianych zakątków Polski. Jednocześnie blogerzy, wykorzystując własne, często bardzo oryginalne pomysły, pokazali, że ważne są dla nich nie tylko miejsca, ale również historie i ludzie, którzy za nimi stoją - pisze POT.