Układ kalendarza jest w tym roku wyjątkowo korzystny — wystarczy wziąć jeden dzień wolnego w czasie majówki, by cieszyć się pięciodniowym urlopem, który kolejne dwa dni wolnego wydłużą do dziewięciodniowej przerwy w pracy — pisze portal rezerwacyjny Nocowanie.pl w komunikacie prasowym. Jednak, jak pokazują jego dane, większość planujących majówkę w kraju nie wykorzysta w pełni tej okazji.

Dłuższa majówka, to większy wydatek

- Średnia długość dokonanych już rezerwacji to trzy doby i jest to dobra wiadomość, bo są one o dobę dłuższe niż w zeszłym roku — mówi ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie. - Od ponad roku Polacy skracali pobyty, odwrócenie tego trendu, które zaobserwowaliśmy już podczas tegorocznych wypadów wielkanocnych, bardzo cieszą gospodarzy i dają im nadzieję na lepsze wyniki w nadchodzącym sezonie — podkreśla.

Rezerwacje są dłuższe i przybywa ich z każdym dniem. Już teraz ich liczba w Nocowanie.pl osiągnęła pułap 75 procent wszystkich zeszłorocznych rezerwacji na majówkę, a jeśli wziąć pod uwagę, że coraz częściej decyzję o wyjeździe turyści podejmują w ostatniej chwili, prognozy ruchu mogą być optymistyczne.

Dłuższe pobyty to także większe wydatki. W tym roku średnia wartość rezerwacji to 1256 złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż minionym roku.