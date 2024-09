Turyści w Grecji biją rekordy, ale szukają w niej nowych miejsc wypoczynku

- Grecja pozostaje światową potęgą turystyczną, jednak podróżni coraz częściej szukają miejsc z mniejszymi tłumami, chłodniejszą pogodą i korzystnym stosunkiem ceny do jakości - zauważa dyrektor generalny Mindhaus Theofilos Kyratsoulis.

- Widać wyraźnie, że wiele greckich miejsc znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym - te bardzo popularne stoją w obliczu wyzwań związanych z międzynarodową konkurencją, niewłaściwym zarządzaniem popytem czy obawami o utratę tożsamości - wskazuje Kyratsoulis.

Czytaj więcej Popularne Trendy Coraz więcej Polaków w Atenach. Chcą zwiedzać i odpoczywać. Mówią, że wrócą Turyści z Polski znaleźli się na czternastym miejscu pod względem liczby gości z zagranicy odwiedzających Ateny i na szesnastym pod względem liczby pasażerów na tamtejszym lotnisku. To wynik lepszy niż przed pandemią.

Polska z największym wzrostem liczby miejsc w samolotach

Dane zebrane przez autorów raportu mówią, że kluczowe rynki źródłowe Grecji - raport zalicza do nich Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Włochy i Holandię - od maja do września 2024 roku oferowały łącznie 12,3 miliona miejsc w samolotach łączących je z greckimi lotniskami, co stanowi prawie 44 procent całkowitej sezonowej bezpośredniej łączności lotniczej Grecji.

W tej grupie największy wzrost liczby miejsc, licząc rok do roku, zanotowały Niemcy i Włochy - odpowiednio o 12,8 procent i 12,5 procent.

Co godne uwagi, podkreślają autorzy raportu, wśród wszystkich analizowanych rynków przyjazdowych największy wzrost na tym polu osiągnęły Polska i Szwajcaria - odpowiednio o 19,8 procent i 14,4 procent.