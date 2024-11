Turystyka zrównoważona w Wielkopolsce? „Nikt nic nie wie”

Co to jest turystyka zrównoważona i dlaczego warto przestrzegać jej zasad? Czy sztuczna inteligencja przydaje się w turystyce? Jak województwo lubuskie wykorzystuje swoje położenie, przyrodę i historię do przyciągania turystów? To tylko niektóre pytania, na które odpowiadali sobie uczestnicy pierwszej konferencji „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona”.