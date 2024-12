Hiszpańska turystyka kwitnie, ale "widać ciemne chmury na horyzoncie"

Sezon turystyczny w Hiszpanii wydłuża się do późnej jesieni - wrzesień był lepszy od czerwca, pozytywnie zaskoczyły również wyniki października i listopada. Rosnący popyt sprawił, że w tym roku kraj odwiedzi 95 milionów turystów, o 15 milionów więcej niż rok wcześniej - szacuje Hiszpańska Izba Turystyki.

Jak pisze portal Hosteltur, prezesa tej organizacji Joana Molasa cieszy szczególnie, że branża turystyczna osiągnie 200 miliardów euro obrotów, a średni wydatek na turystę będzie wyższy niż przed rokiem.

Co równie ważne, w turystyce zatrudnionych jest 2,8 miliona osób i, jeśli ta dynamika wzrostu utrzyma się do Wielkanocy, liczba ta powinna wzrosnąć do 3 milionów.

Hiszpańskiej turystyce potrzebne ręce do pracy

Molas dostrzega jednak problemy dotykające branżę. Jednym z nich są trudności ze znalezieniem pracowników i to zarówno tych wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych. Aby temu zaradzić, przedsiębiorcy powinni się zjednoczyć i edukować społeczeństwo, przekonując, że turystyka jest atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych ludzi.