Targi turystyczne Tour Salon - Od Poznania do Madagaskaru

W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich równolegle odbywają się też targi kamperów, przyczep kempingowych i sprzętu biwakowego Caravans Salon, targi jachtów, łodzi i sportów wodnych Yacht Salon, Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń oraz zainaugurowany w ubiegłym roku Rodzinny Festiwal Podróżniczy Tup Tup.

Jak mówił podczas otwarcia Tour Salonu wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki, statystyki pokazują wzrost ruchu turystycznego w kraju o 3,5 procent, a tego przyjazdowego spadek o 3 procent wobec przedpandemicznego roku 2019. Ale są kraje, z których ruch do Polski wzrósł o kilkadziesiąt procent, jak Czechy, Litwa, Estonia czy Stany Zjednoczone.

Andriamanoher Tsitohain Hera Setraz Ministerstwa Turystyki Madagaskaru zachwalał uroki swojego kraju, w tym prawie pięć tysięcy kilometrów wybrzeża, wyjątkową faunę i florę pokrywającą 80 procent tej wyspy i bogatą kulturę, tworzoną przez 18 grup etnicznych zamieszkujących to państwo.



Z kolei prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, Michał Fijoł, chwalił sobie współpracę z branżą turystyczną, która "wróciła do formy" sprzed pandemii. Widać to po wynikach ruchu lotniczego, a szczególnie samego LOT-u, który przewiezie w tym roku 10 milionów pasażerów.

Fijoł zapowiedział uruchomienie wkrótce lotów z Warszawy do Rzymu, a w lutym do Taszkentu. - Ale udzielamy się też w regionach. Z Wrocławia będziemy latać do Seulu, a z Rzeszowa do Mediolanu - dodał.