Rusza ostatnia w tym roku tura Podlaskiego Bonu Turystycznego. Będzie kontynuacja programu

1 września będzie można starać się o elektroniczne kody uprawniające do tańszych noclegów w województwie podlaskim.

Publikacja: 29.08.2025 17:53

Foto: Polska.travel

Nelly Kamińska

Podlaski Bon Turystyczny uprawnia do zniżek w obiektach noclegowych zarejestrowanych w programie. Turysta chcący z nich skorzystać musi złożyć wniosek o bon na stronie podlaskibonturystyczny.pl. W wypadku uzyskania bonu może pomniejszyć koszt swojej rezerwacji (minimum dwa noclegi) o jego wartość. Bon generowany jest w formie cyfrowej, ma numer i kod QR i przypisany jest do podanego we wniosku numeru telefonu turysty.

Pomysłodawcą i fundatorem Podlaskiego Bonu Turystycznego jest samorząd województwa podlaskiego.

Pierwsza edycja programu ruszyła w kwietniu, w Niedzielę Wielkanocną. Odzew był ogromny – w ciągu kilkunastu minut wyczerpała się pula bonów, a strona programu miała około 16,5 odsłon. Druga edycja cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem – bony rozeszły się w kilka minut.

– W poniedziałek, 1 września, rozpoczynamy trzecią turę Podlaskiego Bonu Turystycznego w nieco zmodyfikowanej, przystosowanej do sezonu jesiennego formule – przypomina marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, cytowany w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

I dodaje, że Podlaski Bon Turystyczny spełnił swój cel – zachęcił Polaków do przyjazdu na Podlasie.

– Przekonaliśmy, że urlop, weekendowy wypad czy city break warto spędzić u nas. Mieliśmy pierwszy od lat tak dobry sezon turystyczny, a zainteresowanie regionem ogromnie wzrosło właśnie dzięki bonowi – podkreśla Prokorym. – To był strzał w dziesiątkę. O naszym programie mówiły największe media ogólnopolskie. Temat zainteresował też telewizje zagraniczne, jak choćby niemiecką ARD – dodaje i zapowiada kontynuację inicjatywy w przyszłym  roku.

Trzecia obejmuje dofinansowanie noclegów we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Tym razem jednak wartość bonu będzie ujednolicona niezależnie od miejsca noclegu i wyniesie 300 złotych – wcześniej było to 200, 300 lub 400 złotych, w zależności od kategorii obiektu.

– To efekt sezonu jesiennego, wcześniej dofinansowaliśmy kempingi, pola namiotowe, które w większości jesienią się zamykają – wyjaśnia dyrektor Biura Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska.

Łączna kwota na trzecią edycję wynosi ponad 2,3 miliona złotych, ale może zostać zwiększona o niewykorzystane bony z naborów kwietniowego i czerwcowego.

– To pozwoli na wygenerowanie około 8 tysięcy bonów – wylicza prezes PROT.

Możliwość ich wygenerowania zostanie uruchomiona w losowo wybranej minucie pomiędzy godziną 12 a 13. Dlaczego? – Wyciągamy wnioski z poprzednich edycji i chcemy w ten sposób zapobiec ewentualnym problemom technicznym – podkreśla Katarzyna Sadowska.

Do tej pory zrealizowano około 4 tysiące bonów. – Można to pomnożyć przez dwa, przez cztery, bo ci ludzie przyjeżdżali tu z rodzinami, partnerami, przyjaciółmi. Bon wprowadził nie tylko kilka milionów do usług noclegowych, ale też do całej branży okołoturystycznej. I zachęcił do przyjazdu również tych turystów, którym nie udało się zyskać dopłaty – podsumowuje Katarzyna Sadowska.

Największym wzięciem bon cieszył się wśród mieszkańców województw mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i podlaskiego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Podlasie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Podlaski Bon Turystyczny

Pozostało jeszcze 88% artykułu
