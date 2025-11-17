Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”

Aktualizacja: 17.11.2025 23:16 Publikacja: 17.11.2025 16:39
Foto: Materiały prasowe
Revolut Business obsługuje linie lotnicze, operatorów systemów biletowych i biura podróży na całym świecie. Współpraca z Booking.com umocni już i tak silną pozycję Revoluta w branży turystycznej – pisze Revolut w komunikacie.
By umożliwić podróżnym korzystanie z nowej metody płatności, Booking.com zintegrował się z systemami Revolut Business.
Liczba klientów płacących za produkty i usługi online za pomocą Revolut Pay sięga 2 milionów miesięcznie.
Z Booking.com korzysta z kolei niemal 9 milionów klientów Revoluta na świecie.
Wybierając Revolut Pay jako metodę płatności na Booking.com, użytkownicy będą mogli płacić za noclegi, a następnie także za bilety lotnicze i wynajem samochodu. W momencie płatności zostaną przekierowani z platformy Booking.com do aplikacji Revolut, by sfinalizować transakcję „jednym kliknięciem”.
Czytaj więcej
Revolut zainstaluje na początek 200 bankomatów między innymi w Madrycie, Barcelonie, Walencji i M...
Ponadto za każdą zrealizowaną transakcję dostaną punkty RevPoints, które będą mogli wykorzystać na stronach sklepów i usługodawców online, w tym Booking.com, a także wymienić je na przykład na mile lotnicze, noclegi czy karty podarunkowe.
– Mamy świadomość, że wielu naszych klientów używa platformy Booking.com, dlatego nowe partnerstwo jest dla nas naturalnym krokiem. Integracja z Revolut Pay oznacza szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności za rezerwacje klientów – mówi Alex Codina z Revoluta, cytowany w komunikacie.
– Udostępnianie nowych, innowacyjnych metod płatności, aby uczynić transakcje szybszymi, łatwiejszymi i bardziej dostępnymi dla klientów, jest dla nas bardzo istotne. Obserwując szybki rozwój Revoluta na głównych rynkach w Europie, uznaliśmy, że partnerstwo to naturalny krok – dodaje JC Rodriguez z Booking.com.
Czytaj więcej
Od maja do sierpnia Polacy najchętniej podróżowali do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji, ale na popula...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Revolut Business obsługuje linie lotnicze, operatorów systemów biletowych i biura podróży na całym świecie. Współpraca z Booking.com umocni już i tak silną pozycję Revoluta w branży turystycznej – pisze Revolut w komunikacie.
By umożliwić podróżnym korzystanie z nowej metody płatności, Booking.com zintegrował się z systemami Revolut Business.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wstrzymanie finansowania rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych, które trwa od 1 października, sparaliżowało...
Cena wizy turystycznej do Egiptu ma niedługo wzrosnąć i to niemal dwukrotnie. Od 11 lat kosztuje tyle samo. Prze...
Mamy najlepsze w całej Austrii warunki śniegowe, nasze hotele stoją przy samych stokach, a komunikacją publiczną...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Nowo otwarte Wielkie Muzeum Egipskie przeżywa oblężenie. Placówka odmawia wstępu nawet tym, którzy mają bilety.
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas