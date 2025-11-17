Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”

Revolut Business obsługuje linie lotnicze, operatorów systemów biletowych i biura podróży na całym świecie. Współpraca z Booking.com umocni już i tak silną pozycję Revoluta w branży turystycznej – pisze Revolut w komunikacie.

By umożliwić podróżnym korzystanie z nowej metody płatności, Booking.com zintegrował się z systemami Revolut Business.

Liczba klientów płacących za produkty i usługi online za pomocą Revolut Pay sięga 2 milionów miesięcznie.

Z Booking.com korzysta z kolei niemal 9 milionów klientów Revoluta na świecie.

Wybierając Revolut Pay jako metodę płatności na Booking.com, użytkownicy będą mogli płacić za noclegi, a następnie także za bilety lotnicze i wynajem samochodu. W momencie płatności zostaną przekierowani z platformy Booking.com do aplikacji Revolut, by sfinalizować transakcję „jednym kliknięciem”.