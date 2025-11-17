Reklama
Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”

Firma technologiczno-finansowa Revolut, z której usług korzysta ponad 65 milionów klientów indywidualnych i setki tysięcy firm, ogłosiła współpracę z Booking.com. Turyści rezerwujący noclegi na tej platformie mogą teraz płacić online wieloma walutami, „jednym kliknięciem” - za pomocą Revolut Pay.

Publikacja: 17.11.2025 16:39

Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”

Foto: Materiały prasowe

Nelly Kamińska

Revolut Business obsługuje linie lotnicze, operatorów systemów biletowych i biura podróży na całym świecie. Współpraca z Booking.com umocni już i tak silną pozycję Revoluta w branży turystycznej – pisze Revolut w komunikacie.

By umożliwić podróżnym korzystanie z nowej metody płatności, Booking.com zintegrował się z systemami Revolut Business.

Liczba klientów płacących za produkty i usługi online za pomocą Revolut Pay sięga 2 milionów miesięcznie.

Z Booking.com korzysta z kolei niemal 9 milionów klientów Revoluta na świecie.

Wybierając Revolut Pay jako metodę płatności na Booking.com, użytkownicy będą mogli płacić za noclegi, a następnie także za bilety lotnicze i wynajem samochodu. W momencie płatności zostaną przekierowani z platformy Booking.com do aplikacji Revolut, by sfinalizować transakcję „jednym kliknięciem”.

Punkty RevPoints za każdą transakcję

Ponadto za każdą zrealizowaną transakcję dostaną punkty RevPoints, które będą mogli wykorzystać na stronach sklepów i usługodawców online, w tym Booking.com, a także wymienić je na przykład na mile lotnicze, noclegi czy karty podarunkowe.

– Mamy świadomość, że wielu naszych klientów używa platformy Booking.com, dlatego nowe partnerstwo jest dla nas naturalnym krokiem. Integracja z Revolut Pay oznacza szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności za rezerwacje klientów – mówi Alex Codina z Revoluta, cytowany w komunikacie.

– Udostępnianie nowych, innowacyjnych metod płatności, aby uczynić transakcje szybszymi, łatwiejszymi i bardziej dostępnymi dla klientów, jest dla nas bardzo istotne. Obserwując szybki rozwój Revoluta na głównych rynkach w Europie, uznaliśmy, że partnerstwo to naturalny krok – dodaje JC Rodriguez z Booking.com.

Źródło: rp.pl

Revolut Booking.com

