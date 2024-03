Rada Europejska przyjęła przepisy regulujące najem mieszkań dla turystów

Jak czytamy w komunikacie Rady, chodzi o gromadzenie i udostępnianie danych, co pozwoli wdrożyć politykę lokalną i w ten sposób stawić czoło wyzwaniom związanym z najmem krótkoterminowym, w tym zapewnić równowagę między promowaniem nowych form biznesu a ochroną lokalnych społeczności. Rozporządzenie wspiera też uczciwą konkurencję i jest gwarancją jakości dla konsumentów. Jak podaje Rada, dzięki rozporządzeniu ekosystem turystyczny stanie się bardziej zrównoważony, nowe przepisy mają też wspierać jego transformację cyfrową.

- Nowe przepisy wprowadzają ujednolicone wymogi rejestrowania się gospodarzy i rejestrowania nieruchomości na wynajem krótkoterminowy, w tym nadanie unikatowego numeru rejestracyjnego, który będzie wyświetlany na stronach internetowych tych nieruchomości i na platformach internetowych [pośredniczących w wynajmowaniu lokali] – tłumaczy walońska minister turystyki Valérie De Bue.

Każde mieszkanie wakacyjne musi mieć numer

Gospodarze będą musieli podać podstawowe informacje, by uzyskać wspomniany numer, z kolei platformy zostały zobowiązane do regularnego przekazywania danych do cyfrowego punktu dostępu w państwach członkowskich na temat działalności ich partnerów. To pomoże właściwym organom w tworzeniu statystyk i regulowaniu rynku.

Po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Stosowane będzie 24 miesiące po jego wejściu w życie.