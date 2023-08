Polacy gotują się na sierpniówkę. „Najlepszy długi weekend w tym roku”

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost ataków cybernetycznych na firmy, urzędy oraz osoby prywatne. W tym roku doszło do jednego z największych wycieków danych w historii polskiego Internetu[1] obejmującego ponad milion unikalnych rekordów z loginami i hasłami do różnych stron, w tym portali społecznościowych czy aukcyjnych. Szczegóły wycieku zaskakiwały nie tylko co do jego skali, ale łatwości z jaką można uzyskać dostęp do tych danych. Eksperci z krakowskiej firmy Axence, tłumaczą jak bronić się przed atakami i przede wszystkim jak skutecznie edukować pracowników.