Mapa cen wycieczek czerwona od podwyżek. A najbardziej Portugalia i Albania

Dwa biura z niższymi cenami

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek u organizatorów spadek cen wyjazdów październikowych odnotowano jedynie w ETI i Nekerze - o 1200 (sic!) i 130 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 30 (Itaka) do 430 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 53 ofert, drugie Itaka (44 ofert), a trzecie Coral Travel (41 ofert).

Najwięcej tanich wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty ujawnili w ofertach Itaki, Join Upa (po 4), Anexu i Sun & Funa (po 3), do Grecji w Itace (8), Best Reisen (5), Eximie Tours i TUI Poland (po 4), na Wyspy Kanaryjskie w Itace (10) i TUI Poland (9), do Turcji w Itace (6), Coralu Travel i TUI Poland (po 4), w Tunezji w TUI Poland (4) i Itace (3), a do Bułgarii z Eximem Tours (3).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Turcji i Tunezji, a Itaka w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji – podsumowują autorzy opracowania.

A całość kończą tabelą z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu sprzedawały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W ostatnim tygodniu skład czołowej pod tym względem piątki nie zmienił się, ale przesunięciu z miejsca trzeciego na drugie uległa Itaka, a ruch odwrotny wykonał TUI Poland.