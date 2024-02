Wakacje.pl: Zorganizujemy każdy wyjazd - firmowy, szkolny, ceremonię rodzinną

Obsługa obejmie wyjazdy typu MICE (skrót od angielskich terminów meetings, incentives, confereces, exhibitions). Dział ma też pomagać w organizowaniu klientom wszelkich podróży grupowych, jak wieczory panieńskie, kawalerskie, śluby, wesela, nagrody dla pracowników i kontrahentów oraz wycieczki szkolne. Agent przygotuje ofertę zgodną z życzeniem klienta i kompleksowo ją obsłuży. Przyjmuje zlecenia dla grup liczących co najmniej 10 uczestników.

Wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych uczyliśmy się na sobie

- Od lat organizujemy kilka razy w roku wyjazdy dla naszych pracowników - biznesowe, integracyjne i szkoleniowe – tłumaczy cytowany w komunikacie Wakacje.pl menedżer odpowiedzialny za nowy produkt Maciej Lipski. – Uczestniczy w nich od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Przez kilka dni wspólnie pracujemy, uczymy się i bawimy. Mamy więc doświadczenie w organizowaniu tego typu podróży.

Jak zapewnia agent, podejmie się on zapewnić szereg usług dodatkowych, jak wykład eksperta z dziedziny wskazanej przez klienta, zajęcia z team buildingu, zwiedzanie, korzystanie z atrakcji odwiedzanego miejsca, „nawet, jeśli mowa o uprawianiu sportów ekstremalnych”. „Nie ma też ograniczeń dotyczących miejsca wyjazdu – może to być popularny, modny kierunek albo destynacja, do której trudno byłoby dotrzeć na własną rękę” - deklaruje.

- Współpracujemy z większością biur podróży dzięki czemu mamy dostęp do szerokiej gamy produktów turystycznych. Do tego dochodzą relacje z innymi kontrahentami w kraju i za granicą. Wiemy, że wyjazdy firmowe to nie tylko przelot i zakwaterowanie, ale szereg usług dodatkowych, od typowo merytorycznych, związanych z organizacją konferencji czy szkolenia, aż po rekreacyjne i rozrywkowe – mówi Lipski.