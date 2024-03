Strona internetowa Itaki doceniona w konkursie Mobile Trends Awards

Opozycja bojkotuje sejmową podkomisję do spraw turystyki. "Nie ma zgody"

Posłowie Kamil Bortniczuk, Marek Matuszewski i Andrzej Gut-Mostowy z Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowali z wejścia do nowo utworzonej w Sejmie podkomisji stałej do spraw turystyki. Powód - niedopuszczenie przedstawiciela ich klubu do przewodniczenia tej komisji.