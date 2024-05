TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych

Na zimę 2023/24 koncern pozyskał o 9 procent rezerwacji więcej, średnia cena zwiększyła się natomiast o 3 procent rok do roku. Dobrze sprzedaje się również oferta letnia - Grupa ma już o 5 procent klientów więcej przy cenach wyższych przeciętnie o 4 procent. W sumie sprzedała już 60 procent miejsc – pokazuje w podsumowaniu touroperator.

- Podróżowanie jest nadal bardzo popularne, ten trend się nie zmienia – mówi cytowany w komunikacie prezes Grupy TUI Sebastian Ebel. – Dostrzegamy możliwości rozwoju na nowych rynkach poprzez poszerzanie oferty i pozyskiwanie nowych grup klientów – informuje.

Prezes twierdzi, że ludzie będą przywiązywać coraz większą większą wagę do zbierania wrażeń, co będzie dla nich ważniejsze niż gromadzenie dóbr materialnych. Turystyce pomaga również to, że w wielu częściach świata rozwija się klasa średnia, a klienci chętnie korzystają z wakacji zorganizowanych, które są tworzone z większą elastycznością niż w latach poprzednich - często powstają w ramach dynamicznego pakietowania. Na korzyść organizatorów działa też poczucie bezpieczeństwa jakie zapewniają.

Jakie jeszcze trendy widać? Widać gotowość do kupowania wyjazdów zarówno przez internet jak i tradycyjnie. – 80 procent naszych gości używa aplikacji, którą rozwijamy tak, by stała się w pełni kompleksowym towarzyszem podróży. Świadczenie usług drogą cyfrową idzie w parze z rozwojem sprzedaży w salonach stacjonarnych, które nadal odgrywają ważną rolę – tłumaczy prezes. Podkreśla przy tym, agenci zapewniają doradztwo wysokiej jakości, a marże z produktów przez nich sprzedawanych są wyższe. – Znaczący wzrost gotowości klientów do polecania TUI oraz wysokie wskaźniki zadowolenia zanotowane w pierwszym półroczu tego roku obrotowego pokazują, że podążamy we właściwym kierunku – dodaje.