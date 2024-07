Klienci biur podróży zatrzymani w Egipcie. Cztery dni oczekiwania na samolot powrotny

Propozycja rekompensaty

1. Roszczenia prawne: Wszyscy pasażerowie mają prawo ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z rozporządzeniem UE (WE) nr 261/2004 kierując maila na adres:

reklamacje@joinup.pl

2. Pasażerowie lotu SSH - POZ - Join UP! oferuje 30% zniżki na kolejny wyjazd organizowany przez Join UP! w sezonie letnim Lato’24, zimowym Zima’24/25 lub letnim Lato’25 (zniżka obowiązuje do października 2025).

3. Pasażerowie anulowanego lotu POZ — SSH — Wszyscy pasażerowie otrzymają 100% zwrot za niewykorzystane wakacje lub mogą zarezerwować wakacje w innym terminie bez dodatkowych kosztów za zmianę terminu. Dodatkowo, Join UP! oferuje 30% zniżki na kolejną podróż organizowaną przez Join UP! w sezonie letnim Lato’24, zimowym Zima’24/25 lub letnim Lato’25 (zniżka obowiązuje do października 2025).