Nowy szef marketingu w Urlop.pl. "Wiem jak stworzyć markę z charakterem"

Aktualizacja: 18.09.2025 06:05 Publikacja: 18.09.2025 02:40
Adrian Gintowt jako szef marketnigu w sieci agenta turystycznego Urlop.pl zapowiada między innymi wykorzystanie w swojej pracy sztucznej inteligencji
Foto: Urlop.pl
W ostatnich dwóch latach Gintowt odpowiadał za strategię, marketing, PR i rozwój zespołu w startującym na polskim rynku ukraińskim biurze podróży Join UP!
Wcześniej (rok 2023) doświadczenie zdobywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie kierował marketingiem w firmie NDA w Teksasie, w AB Foto w Polsce (2021-2023), w CEWE Stiftung w Niemczech (listopad 2018-luty 2019) i w radiu Jard w Białymstoku (2014-2017).
Jak podkreśla, było to ważne doświadczenie w jego karierze, ponieważ pozwoliło mu poznać "operacyjne i strategiczne warunki rynku turystycznego" przez pryzmat pracy touroperatora (długofalowe inwestycje, cierpliwość w tworzeniu oferty i znaczenie relacji z partnerami).
Czytaj więcej
Minął właśnie półmetek pierwszych wakacji, podczas których dawny Fostertravel.pl działa pod nową...
– Model agenta turystycznego otwiera zupełnie inne perspektywy: elastyczność działań, krótsze cykle decyzyjne, duże możliwości zwiększania skali działania i błyskawicznego wdrażania innowacji – mówi Gintowt. – Urlop.pl to organizacja, która łączy stabilne zaplecze biznesowe z dynamiką rozwoju i otwartością na nowe rozwiązania – dodaje.
Nowy menedżer podkreśla, że jego celem będzie "budowa brandu wykraczającego poza tradycyjne rozumienie platformy rezerwacyjnej". – Urlop.pl ma być marką z charakterem i narracją, która wyznacza standardy w branży, inspiruje i wskazuje kierunek. Oprę tę wizję na dwóch filarach: technologii i autentycznych relacjach międzyludzkich – mówi.
– W praktyce oznacza to wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji, automatyzacji i projektowania nowych doświadczeń podróżniczych, przy jednoczesnym inwestowaniu w relacje z partnerami, agentami, mediami i klientami – wyjaśnia.
Celem Gintowta jest stworzenie z Urlop.pl brandu wykraczającego poza tradycyjne rozumienie platformy rezerwacyjnej – "marki z charakterem, narracją i realnym wpływem na kierunek branży".
Gintowt zapowiada też stworzenie silnego zespołu marketingowo-PR-owego i zapewnienie, że Urlop.pl stanie się "atrakcyjnym miejscem pracy dla osób z pasją".
Urlop.pl sprzedaje przez stronę internetową i w 80 oddziałach w Polsce, głównie ulokowanych w małych i średnich miastach, wycieczki kilkudziesięciu biur podróży. Rocznie obsługuje ponad 350 tysięcy klientów.
Do zeszłego roku firma założona w 1998 roku działała pod nazwą Fostretravel.pl, ale w listopadzie zmieniła markę na łatwiejszą do zapamiętania i lepiej się kojarzącą – Urlop.pl. Od tamtej pory dynamicznie rozwija sieć biur prowadzonych przez franczyzobiorców, w tym roku otworzyła ich ponad 30.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ostatnich dwóch latach Gintowt odpowiadał za strategię, marketing, PR i rozwój zespołu w startującym na polskim rynku ukraińskim biurze podróży Join UP!
Wcześniej (rok 2023) doświadczenie zdobywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie kierował marketingiem w firmie NDA w Teksasie, w AB Foto w Polsce (2021-2023), w CEWE Stiftung w Niemczech (listopad 2018-luty 2019) i w radiu Jard w Białymstoku (2014-2017).
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Sąd Rejonowy w Monachium orzekł, że turysta miał prawo odstąpić od umowy o imprezę turystyczną, kiedy okazało si...
Parlament Europejski przyjął stanowisko w procesie rewizji dyrektywy o imprezach turystycznych. Wprawdzie uwagi...
Większość Polaków na wakacyjny wyjazd za granicę odkłada pieniądze cały rok, ale na samym urlopie nie chce już m...
Malta 1400 złotych taniej, Portugalia – 1300 złotych, a Włochy i Hiszpania – 1100 złotych. Zamiast trzymać pieni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas