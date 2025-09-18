Nowy szef marketingu w Urlop.pl. "Wiem jak stworzyć markę z charakterem"

Urlop.pl – miejsce pracy dla ludzi z pasją

Nowy menedżer podkreśla, że jego celem będzie "budowa brandu wykraczającego poza tradycyjne rozumienie platformy rezerwacyjnej". – Urlop.pl ma być marką z charakterem i narracją, która wyznacza standardy w branży, inspiruje i wskazuje kierunek. Oprę tę wizję na dwóch filarach: technologii i autentycznych relacjach międzyludzkich – mówi.

– W praktyce oznacza to wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji, automatyzacji i projektowania nowych doświadczeń podróżniczych, przy jednoczesnym inwestowaniu w relacje z partnerami, agentami, mediami i klientami – wyjaśnia.

Celem Gintowta jest stworzenie z Urlop.pl brandu wykraczającego poza tradycyjne rozumienie platformy rezerwacyjnej – "marki z charakterem, narracją i realnym wpływem na kierunek branży".

Gintowt zapowiada też stworzenie silnego zespołu marketingowo-PR-owego i zapewnienie, że Urlop.pl stanie się "atrakcyjnym miejscem pracy dla osób z pasją".

Urlop.pl sprzedaje przez stronę internetową i w 80 oddziałach w Polsce, głównie ulokowanych w małych i średnich miastach, wycieczki kilkudziesięciu biur podróży. Rocznie obsługuje ponad 350 tysięcy klientów.

Do zeszłego roku firma założona w 1998 roku działała pod nazwą Fostretravel.pl, ale w listopadzie zmieniła markę na łatwiejszą do zapamiętania i lepiej się kojarzącą – Urlop.pl. Od tamtej pory dynamicznie rozwija sieć biur prowadzonych przez franczyzobiorców, w tym roku otworzyła ich ponad 30.