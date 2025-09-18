Reklama

Nowy szef marketingu w Urlop.pl. "Wiem jak stworzyć markę z charakterem"

Adrian Gintowt, menedżer z ponad 12-letnim doświadczeniem w reklamie, został dyrektorem marketingu i public relations agenta turystycznego Urlop.pl.

Publikacja: 18.09.2025 02:40

Adrian Gintowt jako szef marketnigu w sieci agenta turystycznego Urlop.pl zapowiada między innymi wy

Adrian Gintowt jako szef marketnigu w sieci agenta turystycznego Urlop.pl zapowiada między innymi wykorzystanie w swojej pracy sztucznej inteligencji

Foto: Urlop.pl

Filip Frydrykiewicz

W ostatnich dwóch latach Gintowt odpowiadał za strategię, marketing, PR i rozwój zespołu w startującym na polskim rynku ukraińskim biurze podróży Join UP!

Wcześniej (rok 2023) doświadczenie zdobywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie kierował marketingiem w firmie NDA w Teksasie, w AB Foto w Polsce (2021-2023), w CEWE Stiftung w Niemczech (listopad 2018-luty 2019) i w radiu Jard w Białymstoku (2014-2017). 

Zmiana punktu widzenia – od touroperatora do agenta turystycznego

Jak podkreśla, było to ważne doświadczenie w jego karierze, ponieważ pozwoliło mu poznać "operacyjne i strategiczne warunki rynku turystycznego" przez pryzmat pracy touroperatora (długofalowe inwestycje, cierpliwość w tworzeniu oferty i znaczenie relacji z partnerami).

– Model agenta turystycznego otwiera zupełnie inne perspektywy: elastyczność działań, krótsze cykle decyzyjne, duże możliwości zwiększania skali działania i błyskawicznego wdrażania innowacji – mówi Gintowt. – Urlop.pl to organizacja, która łączy stabilne zaplecze biznesowe z dynamiką rozwoju i otwartością na nowe rozwiązania – dodaje.

Urlop.pl – miejsce pracy dla ludzi z pasją

Nowy menedżer podkreśla, że jego celem będzie "budowa brandu wykraczającego poza tradycyjne rozumienie platformy rezerwacyjnej". – Urlop.pl ma być marką z charakterem i narracją, która wyznacza standardy w branży, inspiruje i wskazuje kierunek. Oprę tę wizję na dwóch filarach: technologii i autentycznych relacjach międzyludzkich – mówi.

– W praktyce oznacza to wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji, automatyzacji i projektowania nowych doświadczeń podróżniczych, przy jednoczesnym inwestowaniu w relacje z partnerami, agentami, mediami i klientami – wyjaśnia.

Celem Gintowta jest stworzenie z Urlop.pl brandu wykraczającego poza tradycyjne rozumienie platformy rezerwacyjnej – "marki z charakterem, narracją i realnym wpływem na kierunek branży".

Gintowt zapowiada też stworzenie silnego zespołu marketingowo-PR-owego i zapewnienie, że Urlop.pl stanie się "atrakcyjnym miejscem pracy dla osób z pasją".

Urlop.pl sprzedaje przez stronę internetową i w 80 oddziałach w Polsce, głównie ulokowanych w małych i średnich miastach, wycieczki kilkudziesięciu biur podróży. Rocznie obsługuje ponad 350 tysięcy klientów. 

Do zeszłego roku firma założona w 1998 roku działała pod nazwą Fostretravel.pl, ale w listopadzie zmieniła markę na łatwiejszą do zapamiętania i lepiej się kojarzącą – Urlop.pl. Od tamtej pory dynamicznie rozwija sieć biur prowadzonych przez franczyzobiorców, w tym roku otworzyła ich ponad 30.

Źródło: rp.pl

