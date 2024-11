Hotelarze oceniają, że październik był stabilny, ale listopad zapowiada się słabo

40 procent hoteli miało mniej gości niż w październiku zeszłego roku, w tym 16 procent o 5 punktów procentowych.

13 procent obiektów miało wyniki na tym samym poziomie, co w zeszłym roku.

Hotele biznesowe w październiku wypadły lepiej od wypoczynkowych. W 42 procentach wskaźnik obłożenia poprawił się porównując rok do roku, z najwyższym udziałem 21 procent w grupie wzrostu do 6-10 punktów procentowych. Również 42 procent hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 21 procent stanowiła grupa z frekwencją niższą do 5 punktów procentowych.

Wśród obiektów wypoczynkowych 32 procentom wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do października ubiegłego roku. W tym wzrost o 5 punktów procentowych zaliczyło 16 procent obiektów i tyle samo miało wzrost o 6-10 punktów procentowych. Jednak 63 procent obiektów odpowiedziało w ankiecie, że obłożenie im spadło.

Ceny w hotelach kolejny raz wzrosły

Średnie ceny rosły rok do roku, a tempo ich wzrostu poprawiło się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odpowiedzi wskazują, że 60 procent hoteli (o 4 punkty procentowe więcej niż we wrześniu) podniosło ceny w stosunku do października 2023 roku.. W tym 44 procent odnotowało wzrost do 10 punktów procentowych. 40 procent hoteli utrzymało ceny na poziomie zeszłego (18 procent) roku lub je obniżyło. Co szósty (16 procent) zanotował spadek cen do 10 procent.