NIK: Pół miliarda złotych dla Polskiego Holdingu Hotelowego nielegalne

Aktualizacja: 19.09.2025 21:58 Publikacja: 19.09.2025 13:08
Foto: Fot. materiały prasowe PHH
Jak podaje w dzisiejszym komunikacie NIK z kontroli w Grupie Kapitałowej Polski Holding Hotelowy, nabycie przez Skarb Państwa udziałów w tej spółce za 551,3 miliona złotych z Funduszu Reprywatyzacji było nielegalne. Dlaczego? Rząd nie wskazał czemu miałoby to służyć.
W związku z nieprawidłowościami w przekazaniu tych środków finansowych, NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych - informuje Izba.
W maju 2018 roku premier zaakceptował koncepcję konsolidacji aktywów hotelowych i noclegowych należących do Skarbu Państwa. Celem była poprawa wykorzystania potencjału obiektów będących w posiadaniu spółek państwowych. Podmiotem konsolidującym została spółka Chopin Airport Development, której nazwę zmieniono na Polski Holding Hotelowy. "Skonsolidowana grupa miała być silnym, nowoczesnym i profesjonalnym polskim przedsiębiorstwem hotelowym, konkurencyjnym w branży i sprawnie zarządzającym bazą obiektów. Założono, że Holding będzie bardziej rentowny i odniesie korzyści wynikające m.in. ze znacznej redukcji kosztów działalności poprzez wykorzystanie efektu skali oraz silniejszej pozycji przetargowej w ramach grupy kapitałowej".
W nowej formule przejmowane obiekty miały być odnawiane, żeby zyskiwały na wartości i lepiej sobie radziły na rynku, przynosząc zyski. Grupa PHH liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z prawie 6 tysiącami pokojów, jest więc drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi.
NIK wyjaśnia, że podjął kontrolę, żeby sprawdzić czy dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego przez Skarb Państwa było zgodne z założonym celem i prawidłowo zrealizowane, a także czy pieniądze wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, czyli czy spółki funkcjonujące w grupie kapitałowej rozwijały się.
PHH w latach 2019–2022 dostał z Funduszu Reprywatyzacji i Funduszu Inwestycji Kapitałowych 1,2 miliarda złotych. Wchodziło w to 800 milionów złotych z Fundusz Reprywatyzacji i prawie 400 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Oprócz tego wsparcie polegało na przekazaniu mu udziałów i akcji spółek, posiadających obiekty hotelowe, o wartości 200 milionów złotych. Największa część dokapitalizowania pochodziła z Funduszu Reprywatyzacji, który został utworzony w 2005 roku w celu wypłacania odszkodowań za bezprawnie przejęte mienie po wojnie, "a w wyniku zmiany przepisów w 2019 roku stał się narzędziem służącym do dofinansowania państwowych spółek" - czytamy w opisie sytuacji sporządzonym przez NIK.
Foto: NIK
Prezes Rady Ministrów reprezentował Skarb Państwa przekazując Polskiemu Holdingowi Hotelowemu 1,2 miliarda złotych dokapitalizowania. Część dokapitalizowania z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 551,3 miliona złotych została przekazana nieprawidłowo, bo bez spełnienia wymaganych warunków. "Wnioskodawca (PHH) nie wskazał strategii lub programu przyjętego przez Radę Ministrów, realizacji których służyć miało nabycie udziałów, lub wskazał wadliwie Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która nie określała polityki Rady Ministrów w kwestii konsolidowania państwowych aktywów hotelowych. Minister Aktywów Państwowych w przekazanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pozytywnych opiniach dotyczących objęcia udziałów PHH za kwotę 551 mln zł nie wskazał na powyższą wadliwość wniosków PHH".
Jak wyjaśnia dalej NIK, rząd nie miał takiego dokumentu, dlatego działania premiera zmierzające do konsolidowania aktywów hotelowych i dokapitalizowanie publicznymi pieniędzmi przedsięwzięcia komercyjnego, konkurencyjnego w stosunku do przedsiębiorców prywatnych prowadzących działalność w sektorze hotelowym, "nie były oparte na polityce społecznej ani gospodarczej państwa".
Wprawdzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała koncepcję konsolidacji aktywów hotelowych i noclegowych należących do Skarbu Państwa w grupie kapitałowej kierowanej przez Polski Holding Hotelowy w maju 2018 roku, ale już w 2019 roku "została znacząco zmodyfikowana" przez spółkę, po wykonaniu niespełna 30 procent zamierzonych działań. "Spośród [planowanych] 63 obiektów hotelowych wniesiono [do PHH] jedynie 17, przy czym nastąpiło to z blisko rocznym opóźnieniem. Dalsza realizacja przyjętej koncepcji konsolidacji została zaniechana" - relacjonuje NIK.
Niemniej, jak przyznaje NIK, przygotowanie i realizacja strategii rozwoju PHH, obejmującej konsolidację spółek i aktywów hotelowych należących do Skarbu Państwa lub do spółek z jego udziałem, prowadzone były prawidłowo. "W wyniku konsolidacji bazy hotelowo-rekreacyjnej Grupa Kapitałowa PHH zarządzała łącznie 54 hotelami i obiektami, oferującymi blisko 6 tys. pokoi (...). Skuteczność działań PHH została [jednak] obniżona z powodu nierzetelnego przygotowania uruchomienia programu inwestycyjnego, co spowodowało wydłużenie czasu realizacji modernizacji poszczególnych obiektów hotelowych i wpłynęło na wzrost kosztów".
Foto: NIK
NIK ocenił, że zmodernizowane obiekty hotelowe uzyskiwały lepsze wyniki finansowe w porównaniu z okresem wcześniejszym. Spółki prawidłowo zarządzały swoim majątkiem i w latach 2019–2023 w Polskim Holdingu Hotelowym znacząco wzrosły aktywa, kapitały, przychody i zysk (w 2019 r. – 5,9 miliona złotych, w 2023 r. – 87,8 miliona złotych), a także ponad siedmiokrotnie poprawił się wskaźnik rentowności. W tym okresie Holding zarobił 8,7 miliona złotych netto. "Uzyskiwał także korzystne wielkości wskaźników ekonomicznych".
NIK stwierdził, że zarówno Skarb Państwa, premier i minister aktywów państwowych prawidłowo wykonywali nadzór właścicielski nad spółką. Jednak minister aktywów państwowych "nierzetelnie sprawował nadzór nad działaniami rady nadzorczej PHH dotyczącymi wyznaczania celów zarządczych dla członków zarządu PHH. Część zadań dotyczących nadzoru właścicielskiego była wykonywana w Ministerstwie Aktywów Państwowych w sposób nazbyt formalistyczny lub ze zwłoką. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów długotrwale procedowano zatwierdzenie części sprawozdań PHH z wykonania umów inwestycyjnych, a także nierzetelnie weryfikowano dane i informacje ujęte w tych sprawozdaniach".
W efekcie kontroli Izba wystąpiła do ministra aktywów państwowych o rzetelne weryfikowanie pod względem merytorycznym wniosków o dokapitalizowanie ze środków Funduszu Reprywatyzacji i Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
Przypomina, że podtrzymuje wniosek wcześniej zgłaszany ministrowi finansów o zaprzestanie projektowania przepisów umożliwiających obejmowanie lub nabywanie akcji (udziałów) w spółkach ze środków Funduszu Reprywatyzacji.
Ponadto skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych (art. 231 kk), w związku z przekazaniem PHH kwoty 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji z naruszeniem przepisów.
