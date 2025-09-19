NIK: Pół miliarda złotych dla Polskiego Holdingu Hotelowego nielegalne

Jak podaje w dzisiejszym komunikacie NIK z kontroli w Grupie Kapitałowej Polski Holding Hotelowy, nabycie przez Skarb Państwa udziałów w tej spółce za 551,3 miliona złotych z Funduszu Reprywatyzacji było nielegalne. Dlaczego? Rząd nie wskazał czemu miałoby to służyć.

W związku z nieprawidłowościami w przekazaniu tych środków finansowych, NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych - informuje Izba.

Polski Holding Hotelowy, czyli sześć tysięcy pokojów w państwowych hotelach

W maju 2018 roku premier zaakceptował koncepcję konsolidacji aktywów hotelowych i noclegowych należących do Skarbu Państwa. Celem była poprawa wykorzystania potencjału obiektów będących w posiadaniu spółek państwowych. Podmiotem konsolidującym została spółka Chopin Airport Development, której nazwę zmieniono na Polski Holding Hotelowy. "Skonsolidowana grupa miała być silnym, nowoczesnym i profesjonalnym polskim przedsiębiorstwem hotelowym, konkurencyjnym w branży i sprawnie zarządzającym bazą obiektów. Założono, że Holding będzie bardziej rentowny i odniesie korzyści wynikające m.in. ze znacznej redukcji kosztów działalności poprzez wykorzystanie efektu skali oraz silniejszej pozycji przetargowej w ramach grupy kapitałowej".

W nowej formule przejmowane obiekty miały być odnawiane, żeby zyskiwały na wartości i lepiej sobie radziły na rynku, przynosząc zyski. Grupa PHH liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z prawie 6 tysiącami pokojów, jest więc drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi.

NIK wyjaśnia, że podjął kontrolę, żeby sprawdzić czy dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego przez Skarb Państwa było zgodne z założonym celem i prawidłowo zrealizowane, a także czy pieniądze wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, czyli czy spółki funkcjonujące w grupie kapitałowej rozwijały się.