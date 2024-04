Unia Europejska: Odkryj Europę z bezpłatnym biletem kolejowym

„Jeśli masz 18 lat i mieszkasz w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, pora wyjść poza swoją strefę komfortu” - zachęca Komisja Europejska.

Młodzi ludzie wchodzący w dorosłość, w wieku 18 i 19 lat (urodzonych od lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku), którzy są obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, mogą już starać się o darmowe bilety kolejowe. Jest ich ponad 35 tysięcy, a wykorzystać je można od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2025 roku na podróż trwającą maksymalnie 30 dni. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

Komisja Europejska sprawdzi wiedzę o Europie

Żeby złożyć zgłoszenie należy wziąć udział w quizie https://youth.europa.eu/discovereu_pl zawierającym pięć pytań sprawdzających ogólną wiedzę o Unii Europejskiej i odpowiedzieć na dodatkowe pytanie na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego https://youth.europa.eu/home_pl. Bilety dostaną ci, którzy odpowiedzą najlepiej, a wskaże je Komisja Europejska.

DiscoverEU to akcja prowadzona w ramach programu Erasmus+, „dzięki któremu młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie, która pozwoli im poznać jej bogactwo kulturowe i historię. Mają również okazję do zawarcia znajomości z mieszkańcami całego kontynentu!”.