Linia lotnicza waży pasażerów przed wejściem do samolotu. "To dla bezpieczeństwa"

Finnair gromadzi dane zarówno dla sezonu zimowego, jak i letniego, ponieważ podczas mroźnych fińskich zim pasażerowie zwykle noszą cięższe ubrania. Odczyty zimowe zostaną zakończone w lutym, a letnie w okresie od kwietnia do maja.Linia lotnicza obliczy średnią wagę na podstawie pomiarów i prześle dane do Fińskiej Agencji Transportu i Komunikacji do weryfikacji. Obliczenia planuje wykorzystywać w codziennej praktyce od roku 2025 do 2030.