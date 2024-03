Ryanair uruchamia pięć nowych tras z Katowic. „Rekordowy rozkład”

- Podczas gdy Ryanair kontynuuje inwestycje i rozwój tras i ruchu w Katowicach i w całej Polsce, Modlin straci 10 tras, dwa samoloty i będzie miał o 20 procent mniej ruchu, co prowadzi do utraty ponad miliona miejsc w tym roku. Winę za to ponosi bezpośrednio zespół zarządzający lotniskiem Modlin, który nie zainwestował w efektywną rozbudowę terminala ani nie wprowadził konkurencyjnych opłat lotniskowych, jak robią to inne lotniska w Europie i w Polsce. Bezczynność zespołu zarządzającego lotniskiem Modlin będzie miała długoterminowe konsekwencje dla ruchu, turystyki i miejsc pracy w regionie mazowieckim. Wzywamy akcjonariuszy lotniska do pilnej interwencji, jeśli nie chcą ryzykować dalszej utraty połączeń, miejsc pracy i korzyści ekonomicznych dla regionu - dodaje McGuinness.