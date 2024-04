Prezes Emirates: Nasza reakcja na ulewy daleka od doskonałości. Przepraszam

Prezes linii lotniczej Emirates sir Tim Clark wystosował list do klientów tego przewoźnika. Opisuje w nim sytuację z ostatnich dni, kiedy to Dubaj nawiedziły najsilniejsze od 75 lat deszcze i burze. Jak pisze, to spowodowało, że był to dla Emirates jeden z najtrudniejszych tygodni w historii.

Clark opisuje, że lotnisko w Dubaju, które jest hubem Emirates, pozostało otwarte, ale ruch lotniczy został ograniczony ze względu na bezpieczeństwo. Do tego zalane drogi utrudniały klientom, pilotom, personelowi pokładowemu i pracownikom samego lotniska dotarcie na lotnisko. Utrudniony był też dowóz posiłków i niezbędnych podczas lotu produktów.

Emirates we wtorek przekierowały dziesiątki lotów, a w następnych trzech dniach odwołały prawie 400 lotów i opóźniły wiele innych.

Pracowników trzeba było skierować do innych niż zwykle zajęć. „Musieliśmy [przez to] zawiesić odprawę pasażerów wylatujących z Dubaju, wprowadzić embargo na sprzedaż biletów i tymczasowo wstrzymać ruch pasażerów przesiadkowych z naszej siatki połączeń do Dubaju” - opisuje sytuację prezes.

Firma zatrudniła dodatkowych ludzi, aby pomóc zespołom na lotnisku i w centrum kontaktowym w zmienianiu rezerwacji i uruchomiła dodatkowe loty do miejsc, w których czekało najwięcej klientów.