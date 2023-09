Jak informuje lotnisko w komunikacie, w sierpniu z połączeń regularnych Wizz Aira, Ryanaira, LOT-u i Lufthansy skorzystało 302,4 tysiąca ludzi, a z oferty połączeń czarterowych 472,2 tysiąca.

W ruchu regularnym największym zainteresowaniem cieszyły się loty do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Frankfurtu i Eindhoven. W ramach kierunków wakacyjnych najczęściej latano do Antalyi, Hurghady, Burgas, na Dżerbę i do Marsa Alam.

Od stycznia do końca sierpnia tego roku w Katowice Airport obsłużono prawie 3,78 miliona podróżnych, w tym 1,97 miliona, którzy polecieli w ramach siatki połączeń regularnych i 1,79 miliona klientów biur podróży w przelotach czarterowych.

- Przewozy pasażerskie rosną zgodnie z prognozą. W połowie września obsłużymy czteromilionowego pasażera w 2023 roku. Z kolei w listopadzie pierwszy raz w historii portu odnotujemy pięciomilionowego podróżnego w skali roku – mówi cytowany w komunikacie prezes lotniska Artur Tomasik. - W kolejnych latach spodziewamy się dalszego znaczącego wzrostu ruchu, granicę sześciu milionów podróżnych powinniśmy przekroczyć już w przyszłym roku, siedmiu i pół miliona cztery lata później, a dziesięciu milionów około 2033 roku. Dane te wskazują na potrzebę rozbudowy infrastruktury, stąd nasze plany związane z budową głównego terminalu pasażerskiego, który powstanie najpóźniej do 2030 roku.