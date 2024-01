Lotnisko w Radomiu: Było 100 tysięcy pasażerów, a teraz będzie 200 tysięcy

Od ponownego otwarcia w kwietniu do końca roku 2023 lotnisko w Radomiu odprawiło prawie 103,4 tysiąca pasażerów. Jak przypominają służby prasowe Polskich Portów Lotniczych, właściciela lotniska, to ponad pięć razy więcej niż w czasie poprzedniego funkcjonowania portu, kiedy to w ciągu 2 lat (2015-2017), przewinęło się tu 19 538 podróżnych. W samym grudniu 2023 roku z usług lotniska skorzystało 6089 osób.

Siatka połączeń na lato: Egipt, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Albania

Obecnie z radomskiego lotniska można polecieć do Rzymu z LOT-em, do Szarm el-Szejk z biurem podróży Anex Tour (linie lotnicze Skyline Express) i do Larnaki na Cyprze z Wizz Airem.

Na lato zaplanowano już połączenia LOT do Rzymu, Ochrydy, Podgoricy, Prewezy i Tirany. Z kolei biura podróży (między innymi Itaka, Rego-Bis, Nekera) oferują wakacje z wylotem z lotniska Warszawa-Radom do Antalyi, Marsa Alam, Burgas, Warny, Barcelony i na Kretę.

- Według naszych ostrożnych szacunków spodziewamy się w bieżącym roku odprawić 200 tysięcy pasażerów – mówi nam rzecznik PPL Anna Dermont.