Lotnisko w Radomiu podsumowuje pierwszy pełny rok działalności

- Lotniska, zwłaszcza regionalne, należy traktować jako elementy infrastruktury publicznej, podobne do dróg czy dworców. Zapewniają one mobilność mieszkańcom i przyczyniają się do wzrostu wartości regionu. W Radomiu wciąż widzimy potencjał na rozwój i chcemy, aby lotnisko odgrywało coraz ważniejszą rolę w regionalnym systemie transportowym – mówi członek zarządu PPL ds. sprzedaży i finansów Marcin Danił, cytowany w komunikacie.

- Rozmawiamy z przedstawicielami Radomia i przewoźnikami, by ogłosić kolejne, atrakcyjne dla pasażerów kierunki. Mimo ograniczonej siatki połączeń Lotnisko Warszawa-Radom obsługuje w sezonie letnim około 20 tysięcy pasażerów miesięcznie. Port ma potencjał, by w przyszłości stać się alternatywą dla coraz bardziej obciążonego Lotniska Chopina, szczególnie w kontekście przewidywanych braków slotów po 2026 roku - dodaje.