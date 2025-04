Lotnisko Chopina zamknęło pierwszy kwartał rekordowymi wynikami

W pierwszym kwartale w ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej wybierali Londyn, Paryż i Amsterdam. W ruchu czarterowym króluje Egipt - pierwsze trzy miejsca zajmują kolejno Marsa Alam, Hurghada i Szarn el-Szejk. Czwarte miejsce przypada Bangkokowi, który nieznacznie wyprzedza Antalyę.

Dynamiczny rozwój segmentu cargo i nowy terminal dla Welcome Airport Services

Znaczny wzrost zanotowało cargo lotnicze. W marcu odprawiono 11,6 tysiąca ton ładunków, a w całym pierwszym kwartale 30,8 tysiąca ton (wzrost o 15 procent względem 2024 roku). W transporcie towarowym na prowadzenie wysunęła się Doha, która wyprzedziła Lipsk i Dubaj. Szczególnie intensywny wzrost zanotowały przewozy „all cargo” (wykonywane wyłącznie samolotami frachtowymi) - w tym segmencie liczba operacji wzrosła o 32 procent.

- Doskonałe wyniki pierwszego kwartału potwierdzają, że Lotnisko Chopina umacnia swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny wzrost przewozów cargo - o niemal 30 procent w zeszłym roku i 15 procent w pierwszym kwartale tego roku - wymaga konsekwentnych inwestycji. Nowy terminal cargo jest strategicznym krokiem ku dalszej ekspansji i pozwoli nam sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku. Jednocześnie rozwój cargo jest komplementarny z projektem CPK, co stworzy warunki do dalszego zwiększenia konkurencyjności polskiej branży logistycznej na arenie międzynarodowej po otwarciu nowego lotniska centralnego w Baranowie - mówi członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił, cytowany w komunikacie.

9 kwietnia rozpoczęła się budowa nowego terminala cargo dla Welcome Airport Services, realizowana przez Peakside Capital. Obiekt o powierzchni 11,3 tysiąca metrów kwadratowych, którego generalnym wykonawcą jest Depenbrock Polska. Po zakończeniu inwestycji zdolności przeładunkowe Lotniska Chopina wzrosną do około 500 tysięcy ton rocznie, a to 2,5 razy więcej niż wynoszą obecne możliwości infrastrukturalne.