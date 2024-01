Lotnisko w Krakowie: Cel na ten rok - 10 milionów pasażerów

Podobnie jak w 2022 roku, pasażerowie najchętniej wybierali podróż do Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Ulubione miasta pasażerów pod względem liczby pasażerów to Londyn, Oslo i Warszawa. W letniej siatce połączeń duża popularnością, jak co roku cieszyły się kierunki włoskie, hiszpańskie, tureckie. Ze słonecznych miast pasażerowie najchętniej wybierali Rzym, Barcelonę i Tel Awiw. Dużym uznaniem cieszyły się loty do Nowego Jorku i Chicago, oferowane przez LOT, a także loty krajowe LOT-u (do Warszawy i Olsztyna) i Ryanaira do Gdańska i Poznania.

Krakow Airport

Nowe połączenia z Kraków Airport

W 2024 przewoźnicy planują otwarcie sześciu nowych połączeń regularnych - Ryanair do Dubrownika i Faro, Air Baltic do Wilna a Brussels Airlines do Brukseli. W lecie Cyprus Airways otworzy trasę do Larnaki, Finnair zwiększy częstotliwość połączeń do Helsinek, Lufthansa do Frankfurtu i Monachium, KLM do Amsterdamu a FlyDubai do Dubaju.

Prognoza na ten rok przewiduje wzrost ruchu pasażerskiego w Kraków Airport do 10,1 miliona pasażerów.

Inwestycje na lotnisku idą zgodnie z planem

- W 2023 roku rozbudowaliśmy płytę postojową, trwa budowa terminala cargo i obiektów infrastruktury towarzyszącej. Pod koniec grudnia właściciele jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez zarząd „Plan inwestycyjny Kraków Airport na lata 2024 – 2045”. To formalna podstawa dalszych planów rozwoju krakowskiego lotniska i realizacji planu inwestycyjnego na kolejne dekady, zgodnie z planem generalnym, zatwierdzonym w 2018 roku. Uchwalono też zgodę na rozpoczęcie przez zarząd przygotowań do budowy i rozbudowy terminala pasażerskiego – opisuje Włoszek.