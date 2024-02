200 tysięcy pasażerów w styczniu na lotnisku w Modlinie

Lotnisko w Modlinie traci połączenia Ryanaira

W Modlinie w zeszłym roku obsłużono rekordową liczbę 3,4 miliona pasażerów, o 8,8 procent więcej niż rok wcześniej. Lotnisko, które żyje z jednego przewoźnika, niskokosztowej linii lotniczej Ryanair, może mieć jednak w tym roku kłopoty. Irlandczyk zapowiada zmniejszenie swojego zaangażowania w tym porcie. Zamierza skasować dziesięć połączeń i zmniejszyć liczbę miejsc w skali roku o 15 procent. Robi tak, ponieważ próbuje uzyskać lepsze stawki za obsługę swoich pasażerów. Nakłania też właścicieli lotniska do zainwestowania w rozbudowę portu, tak, by za kilka lat można w nim było przyjmować nawet 6 milionów pasażerów. Na razie strony nie mogą dojść do porozumienia.